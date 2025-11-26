Дортмундская «Боруссия» уверенно переиграла на своем поле испанский «Вильярреал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал нападающий Серу Гирасси, забивший на 45+2-й и 54-й минутах.

Еще один мяч на счету его партнера по атаке Карима Адейеми (59-я).

Точку в матче на 90+4-й минуте поставил шведский защитник Даниэль Свенссон.

Результат матча

Боруссия Д Дортмунд 3:0 Вильярреал Вильярреал

1:0 Серу Гирасси 45+2' 2:0 Серу Гирасси 54' 3:0 Карим Адейеми 58'

Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино, Вальдемар Антон ( Эмре Джан 84' ), Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча ( Паскаль Грос 77' ), Карим Адейеми, Марсель Забитцер ( Джоб Беллингем 77' ), Юлиан Брандт ( Карни Чуквуэмека 68' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 68' )

Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо ( Илиас Акомах 83' ), Тажон Бушанан ( Пау Наварро 83' ), Томас Парти ( Альберто Молейро 65' ), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья ( Даниэль Парехо 74' ), Ренато Вейга, Тани Олувасейи, Николя Пепе ( Рафа Марин 65' )

Жёлтая карточка: Карим Адейеми 71' (Боруссия Д)

Красная карточка: Хуан Фойт 50' (Вильярреал)