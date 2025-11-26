Дортмундская «Боруссия» уверенно переиграла на своем поле испанский «Вильярреал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.
Главным героем встречи стал нападающий Серу Гирасси, забивший на 45+2-й и 54-й минутах.
Еще один мяч на счету его партнера по атаке Карима Адейеми (59-я).
Точку в матче на 90+4-й минуте поставил шведский защитник Даниэль Свенссон.
Результат матча
1:0 Серу Гирасси 45+2' 2:0 Серу Гирасси 54' 3:0 Карим Адейеми 58'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино, Вальдемар Антон (Эмре Джан 84'), Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Паскаль Грос 77'), Карим Адейеми, Марсель Забитцер (Джоб Беллингем 77'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 68'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 68')
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо (Илиас Акомах 83'), Тажон Бушанан (Пау Наварро 83'), Томас Парти (Альберто Молейро 65'), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 74'), Ренато Вейга, Тани Олувасейи, Николя Пепе (Рафа Марин 65')
Жёлтая карточка: Карим Адейеми 71' (Боруссия Д)
Красная карточка: Хуан Фойт 50' (Вильярреал)
«Боруссия» с 10 очками располагается в верхней части турнирной таблицы, а «Вильярреал» с одним очком идет в подвале.