Сможет ли «Боруссия Дортмунд» использовать преимущество домашнего поля, чтобы обеспечить себе выход в следующий этап?

Во вторник, 25 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги Чемпионов, в котором «Боруссия Дортмунд» примет «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

15' Нмеча из центра поля направил мяч в штрафную на Серу Гирасси, но под давлением защитника нападающий не смог зафиксировать мяч.

13' Футболисты «Боруссии» демонстрируют высокий уровень сыгранности.

11' Бьюкенен отпраздновал ГОЛ, однако после проверки VAR взятие ворот было аннулировано из-за офсайда.

10' Олувасейи имел прекрасную позицию для атаки, но техническая ошибка не позволила ему воспользоваться шансом.

08' Давиде Масса назначает штрафной после грубого единоборства Юлиана Брандта.

06' «Боруссия» показывает впечатляющую технику коротких передач, методично разлагая оборону противника своим напористым прессингом.

Статистика матча 69 Владение мячом 31 2 Угловые удары 0 3 Фолы 1

04' Свенссон пытался найти Гирасси в штрафной, но защитники соперника грамотно выбили мяч.

03' Ян Коуту пытается разыграть угловой, но не может найти свободного игрока — мяч выбит защитником.

01' В сегодняшнем матче «Боруссия» примет на своём стадионе «Вильярреал». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

22:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Давиде Масса из Италии.

22:35 Команды встретятся между собой в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», который вмещает в себя 81 365 болельщиков.

22:30 «Боруссия»: Кобель, Ансельмино, Антон, Шлоттербек, Коуто, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Адейеми, Брандт, Гирасси.

22:30 «Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Кардона, Комесанья, Гуйе, Парти, Бьюкенан, Пепе, Олувасейи.



«Боруссия Дортмунд»

Дортмундская «Боруссия» подходит к важному матчу Лиги чемпионов против «Вильярреала» в непростом, но всё ещё перспективном положении. Команда Нико Ковача сейчас находится в середине турнирной таблицы общего этапа, занимая 14-ю строчку с 7 очками в активе. Несмотря на это, у «шмелей» есть реальные шансы пробиться в плей-офф турнира.

В еврокубковом сезоне команда показывает довольно результативную игру: за четыре матча дортмундцы забили 13 голов, хотя и пропустили 11 мячей. Особенно успешным получился матч против «Копенгагена», где «Боруссия» одержала победу со счётом 4:2. Однако поражение от «Манчестер Сити» со счётом 1:4 показало, что в противостоянии с топ-клубами команде пока не хватает стабильности.

В национальном чемпионате дела у дортмундцев тоже складываются неоднозначно. После ничьих со «Штутгартом» (3:3) и «Гамбургом» (1:1) команда всё же смогла одержать победы над «Аугсбургом» и «Кёльном» с минимальным счётом 1:0. Хотя борьба за чемпионство с «Баварией» практически невозможна, «Боруссия» вполне способна закрепиться в тройке лидеров Бундеслиги.

К сожалению, несколько важных игроков не смогут помочь команде в предстоящем матче. Травмы получили Рами Бенсебаини, Патрик Древес, Никлас Зюле и Салих Озджан. Тем не менее основной состав остаётся достаточно сильным, чтобы претендовать на положительный результат.

Несмотря на некоторые сложности, эксперты считают, что «Боруссия» способна пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако дальнейшая борьба с сильнейшими европейскими командами может оказаться непростой задачей для подопечных Нико Ковача.

«Вильярреал»

«Вильярреал» подходит к важнейшему матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» в противоречивом состоянии. В главном клубном турнире Европы дела у «жёлтой подлодки» складываются не лучшим образом — команда занимает последнее, 32-е место в турнирной таблице с единственным набранным очком. За четыре сыгранных матча подопечные Марселино смогли забить лишь дважды, при этом пропустив шесть мячей. Особенно болезненными оказались поражения от «Манчестер Сити» (0:2) и кипрского «Пафоса» (0:1).

Однако в чемпионате Испании дела у «Вильярреала» обстоят значительно лучше. Команда демонстрирует впечатляющую игру и располагается на третьей строчке турнирной таблицы, уступая только мадридскому «Реалу» и «Барселоне». В последних матчах Примеры «жёлтые» показывают отличный футбол, одержав победы над «Мальоркой» (2:1), «Эспаньолом» (2:0), «Райо Вальекано» (4:0) и «Валенсией» (2:0).

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков. Травмы получили Сантьяго Моуриньо, Па Кабаньес, Логан Коста и Уилли Камбвала. Это серьёзная потеря для команды, особенно в такой ответственный момент.

Ситуация в Лиге чемпионов вынуждает «Вильярреал» играть только на победу в оставшихся матчах. Только так команда сможет сохранить шансы на выход в плей-офф. При этом в чемпионате Испании у клуба есть реальные перспективы закрепиться в тройке сильнейших, что станет отличным результатом для команды.

Очные матчи

Последние очные встречи «Боруссии Дортмунд» и «Вильярреала» ограничиваются двумя товарищескими матчами. В рамках официальных соревнований клубы ранее не пересекались в Лиге чемпионов или других турнирах.

