25 ноября в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Д и «Вильярреал». Начало встречи — 23:00 мск.
«Боруссия»
Турнирное положение: команда из Дортмунда является середняком общего этапа Лиги чемпионов и борется за место в плей-офф турнира.
Дортмундский коллектив пока что имеет в своем активе 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
За 4 матча «шмели» смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 11.
Последние матчи: в прошлых турах Бундеслиги дортмундцы сыграли вничью со «Штутгартом» (3:3) и «Гамбургом» (1:1).
До этого же «желто-черные» смогли выиграть у «Аугсбурга» (1:0) и «Кельна» (1:0).
В лиге чемпионов же «Боруссия» переиграла «Копенгаген» (4:2), но уступила «Манчестер Сити» (1:4).
Не сыграют: травмированы Рами Бенсебаини, Патрик Древес, Никлас Зюле и Салих Озджан.
Состояние команды: подопечные Нико Ковача вполне могут рассчитывать на выход в плей-офф, а вот дальше им уже будет сложно тягаться с сильнейшими европейскими коллективами.
Что касается Бундеслиги, то «Боруссия» не сможет навязать борьбу «Баварии» за чемпионство, но быть в топ-3 есть все шансы. Состав Дортмунда этому располагает.
«Вильярреал»
Турнирное положение: команда из города Вильярреаль пока что является аутсайдером турнира и даже не борется за плей-офф.
«Желтая подлодка» смогла набрать всего 1 очко и занимает 32-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Испанский коллектив всего 2 раза поразил ворота соперника, а 6 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в последних турах Примеры «Вильярреал» одолел «Мальорку» (2:1), «Эспаньол» (2:0), «Райо Вальекано» (4:0) и «Валенсию» (2:0).
В Лиге чемпионов же подопечные Марселино проиграли «Манчестер Сити» (0:2) и «Пафосу» (0:1).
Не сыграют: травмированы Сантьяго Моуриньо, Па Кабаньес, Логан Коста и Уилли Камбвала.
Состояние команды: «Вильярреалу» нужно только побеждать в ближайших матчах, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф. Команда поставила себя в сложное положение и теперь ее спасет только победа.
А вот в чемпионате Испании у «Вильярреала» все очень здорово. Команда идет на третьем месте и уступает только «Барселоне» и «Реалу». Если команда Марселино продолжит в том же духе, то вполне может побороться за тройку сильнейших.
Статистика для ставок
- «Боруссия» не может победить на протяжении 3 матчей
- «Вильярреал» выиграл 5 из последних 6 матчей
- «Боруссия» забивает на протяжении 24 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа «Вильярреала» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.
Прогноз: команды играют результативно и могут забить много в этой игре.
Ставка: тотал больше 3 за 2.15.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому «Вильярреал» вполне может не проиграть.
Ставка: ничья или победа «Вильярреала» за 2.00.