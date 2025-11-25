прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.15

25 ноября в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Д и «Вильярреал». Начало встречи — 23:00 мск.

«Боруссия»

Турнирное положение: команда из Дортмунда является середняком общего этапа Лиги чемпионов и борется за место в плей-офф турнира.

Дортмундский коллектив пока что имеет в своем активе 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

За 4 матча «шмели» смогли забить 13 мячей, а пропустили всего 11.

Последние матчи: в прошлых турах Бундеслиги дортмундцы сыграли вничью со «Штутгартом» (3:3) и «Гамбургом» (1:1).

До этого же «желто-черные» смогли выиграть у «Аугсбурга» (1:0) и «Кельна» (1:0).

В лиге чемпионов же «Боруссия» переиграла «Копенгаген» (4:2), но уступила «Манчестер Сити» (1:4).

Не сыграют: травмированы Рами Бенсебаини, Патрик Древес, Никлас Зюле и Салих Озджан.

Состояние команды: подопечные Нико Ковача вполне могут рассчитывать на выход в плей-офф, а вот дальше им уже будет сложно тягаться с сильнейшими европейскими коллективами.

Что касается Бундеслиги, то «Боруссия» не сможет навязать борьбу «Баварии» за чемпионство, но быть в топ-3 есть все шансы. Состав Дортмунда этому располагает.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль пока что является аутсайдером турнира и даже не борется за плей-офф.

«Желтая подлодка» смогла набрать всего 1 очко и занимает 32-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Испанский коллектив всего 2 раза поразил ворота соперника, а 6 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в последних турах Примеры «Вильярреал» одолел «Мальорку» (2:1), «Эспаньол» (2:0), «Райо Вальекано» (4:0) и «Валенсию» (2:0).

В Лиге чемпионов же подопечные Марселино проиграли «Манчестер Сити» (0:2) и «Пафосу» (0:1).

Не сыграют: травмированы Сантьяго Моуриньо, Па Кабаньес, Логан Коста и Уилли Камбвала.

Состояние команды: «Вильярреалу» нужно только побеждать в ближайших матчах, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф. Команда поставила себя в сложное положение и теперь ее спасет только победа.

А вот в чемпионате Испании у «Вильярреала» все очень здорово. Команда идет на третьем месте и уступает только «Барселоне» и «Реалу». Если команда Марселино продолжит в том же духе, то вполне может побороться за тройку сильнейших.

Статистика для ставок

«Боруссия» не может победить на протяжении 3 матчей

«Вильярреал» выиграл 5 из последних 6 матчей

«Боруссия» забивает на протяжении 24 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа «Вильярреала» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: команды играют результативно и могут забить много в этой игре.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому «Вильярреал» вполне может не проиграть.

Ставка: ничья или победа «Вильярреала» за 2.00.