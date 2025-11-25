Два титулованных английских клуба внимательно следят за развитием событий с контрактом Виниуса Жуниора в мадридском «Реале».
Как сообщает издание Mirror, это «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что 25-летний бразилец не собирается подписывать новый контракт со «сливочными» из-за напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо.
В этом сезоне Винисиус сыграл 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассита. Его нынешний контракт действует до лета 2027 года, а на рынке он сейчас оценивается в € 150 млн.