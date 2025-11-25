Во вторник, 25 ноября, «Наполи» примет «Карабах» в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Давид Нерес врывался в штрафную «Карабаха» с правого фланга атаки «Наполи», но защитник гостей Медина отодвинул нападающего от мяча.

17' Сэм Бёкема бил из пределов штрафной «Карабаха», но подстроиться под удар должным образом не получилось, мяч сильно выше ворот полетел.

15' Прострел Нереса в штрафную «Карабаха» на Хойлунда, но в подкате прервал передачу Бахлул Мустафазаде, выбив мяч на угловой.

15' Поочередно команды проводят позиционные атаки.

13' Высокий темп игры держат команды, при первой возможности стараясь атаковать.

11' Позиционная атака «Карабаха», но до угрозы воротам «Наполи» дело не дошло.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 1 3 Фолы 0

10' Включаются в прессинг игроки «Наполи», усложняя начало атаки «Карабаху».

08' Позиционная атака «Наполи», подача Ланга в штрафную «Карабаха», уверенно поймал мяч руками вратарь Кохальски.

06' Эммануэль Аддай пробил из-за пределов штрафной «Наполи» с левой ноги, мяч мимо створа ворот Милинковича-Савича пролетел.

05' Позиционная атака «Наполи», Нерес ворвался в штрафную «Карабаха», но защитники гостей выдавили его обратно.

03' Удар Янковича из-за пределов штрафной «Наполи», полузащитник хозяев Лоботка ногу подставил под мяч, угловой «Карабаха» будет.

02' Активно начинает «Карабах», мяч хозяевам гости просто так отдавать не намерены.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Карабаха».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе, вмещающем 60 240 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Бёкема, Оливера, Лоботка, Мактоминей, Хойлунд, Ланг, Нерес.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Рентерия, Джафаргулиев, Янкович, Бикальо, Андраде, Зубир, Дуран, Аддай.

«Наполи»

Неаполитанцы не лучшим образом стартовали в общем этапе Лиги чемпионов. После 4-х туров «Наполи» занимает лишь 24-е место в таблице с 4 очками в активе. В чемпионате Италии команда занимает 2-ю строчку в таблице с 25-ю баллами, отставая от лидерства на 2 пункта. «Наполи» продолжает гнаться за вершиной в Серии А. В прошлом поединке команда обыграла «Аталанту» со счетом 3:1, а до этого проиграла в гостях «Болонье» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме. В 4-х встречах общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» обыграл только «Спортинг» (2:1), проиграл «Манчестер Сити» (0:2) и ПСВ (2:6), а также сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

«Наполи» находится не в самой лучшей форме, команда проиграла довольно много матчей в последнее время, а кресло Антони Конте на посту главного тренера начало шататься. Стоит отметить, что «Наполи» уверенно выступает на своем поле. Команда не проигрывает при родных трибунах на протяжении 12-и последних матчей. На сей раз неаполитанцы также попытаются доминировать на поле. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Ангисса, Де Брейне, Гилмур, Лукаку и Мерет.

«Карабах»

После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов азербайджанская команда занимает 15-ю строчку в таблице с 7-ю очками в активе. «Карабах» отстает от топ-8 лишь на 2 балла. При этом, если команда выйдет в плей-офф со стадии 1/16 финала — это уже отличный результат. В прошедшей встрече чемпионата Азербайджана «Карабах» обыграл «Сумгаит» со счетом 4:2. Матчем ранее команда одолела «Нефтчи» (2:0), забив все голы во 2-м тайме. В 4-х поединках Лиги чемпионов «Карабах» дважды победил — «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0), однажды проиграл «Атлетику» (1:3) и сыграл вничью с «Челси» (2:2).

«Карабах» отлично выступает в Лиге чемпионов, проиграл только однажды в 4-х встречах турнира. Этот результат определенно выше ожиданий. К тому же, «Карабах» лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего преследователя на 3 балла. Из-за проблем со здоровьем не помогут команде в отчетном матче Кабайеро, Рзаев и Шейдаев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93