прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.93

«Наполи» встретится с «Карабахом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 25 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы не лучшим образом стартовали в общем этапе Лиги чемпионов. После 4-х туров «Наполи» занимает лишь 24-е место в таблице с 4 очками в активе.

В чемпионате Италии команда занимает 2-ю строчку в таблице с 25-ю баллами, отставая от лидерства на 2 пункта. «Наполи» продолжает гнаться за вершиной в Серии А.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Аталанту» со счетом 3:1, а до этого проиграла в гостях «Болонье» (0:2), пропустив все голы во 2-м тайме.

В 4-х встречах общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» обыграл только «Спортинг» (2:1), проиграл «Манчестер Сити» (0:2) и ПСВ (2:6), а также сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Ангисса, Де Брейне, Гилмур, Лукаку и Мерет (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» находится не в самой лучшей форме, команда проиграла довольно много матчей в последнее время, а кресло Антони Конте на посту главного тренера начало шататься.

Стоит отметить, что «Наполи» уверенно выступает на своем поле. Команда не проигрывает при родных трибунах на протяжении 12-и последних матчей. На сей раз неаполитанцы также попытаются доминировать на поле.

«Карабах»

Турнирное положение: После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов азербайджанская команда занимает 15-ю строчку в таблице с 7-ю очками в активе.

«Карабах» отстает от топ-8 лишь на 2 балла. При этом, если команда выйдет в плей-офф со стадии 1/16 финала — это уже отличный результат.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Азербайджана «Карабах» обыграл «Сумгаит» со счетом 4:2. Матчем ранее команда одолела «Нефтчи» (2:0), забив все голы во 2-м тайме.

В 4-х поединках Лиги чемпионов «Карабах» дважды победил — «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0), однажды проиграл «Атлетику» (1:3) и сыграл вничью с «Челси» (2:2).

Не сыграют: Кабайеро, Рзаев и Шейдаев (у всех — проблемы со здоровьем).

Состояние команды: «Карабах» отлично выступает в Лиге чемпионов, проиграл только однажды в 4-х встречах турнира. Этот результат определенно выше ожиданий.

К тому же, «Карабах» лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего преследователя на 3 балла.

Статистика для ставок

«Наполи» выиграл только 1 раз в 4-х встречах Лиги чемпионов

В последних 4-х матчах турнира «Карабах» проиграл только 1 раз

«Карабах» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.30, победа «Карабаха» — 10.00, ничья — за 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Наполи» активно начнет матч, рассчитывая сделать результат уже в 1-м тайме.

1.93 Индивидуальный тотал «Наполи» 1 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Наполи» — «Карабах» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 1 больше в 1-м тайме за 1.93.

Прогноз: Неаполитанцы сделают все возможное для победы в предстоящем матче для того, чтобы улучшить свое турнирное положение в Лиге чемпионов.

1.83 Победа «Наполи» с форой (-1.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Наполи» — «Карабах» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.83.