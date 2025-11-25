«Эвертон» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.
На 13-й минуте игрок гостей Идрисса Гейе получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 29-й минуте благодаря точному удару Кирнана Дьюсбери-Холла.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер0:1ЭвертонЛиверпуль
0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 29'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Нуссайр Мазрауи (Мэйсон Маунт 46'), Патрик Доргу (Кобби Майну 58'), Каземиро (Диогу Далот 58'), Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман (Jake O'Brien 10'), Джек Грилиш (Карлос Алькарас 88'), Кирман Дьюсбери-Холл (Дуайт Макнил 88'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тьерно Барри (Тим Айрогбунам 81'), Илиман Ндиайе (Бету 81')
Жёлтые карточки: Брайан Мбемо 45+2' (Манчестер Юнайтед), Каземиро 49' (Манчестер Юнайтед)
Красная карточка: Идрисса Гана Гейе 13' (Эвертон)
После этого матча «Эвертон» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.