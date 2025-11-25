После этого матча «Эвертон» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.

Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 29-й минуте благодаря точному удару Кирнана Дьюсбери-Холла .

На 13-й минуте игрок гостей Идрисса Гейе получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Эвертон» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

