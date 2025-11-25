Турецкий защитник «Ромы» Зеки Челик находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», информирует издание TEAMtalk.

Зеки Челик globallookpress.com

Контракт 28-летнего футболиста истекает летом 2028 года и пока он не собирается его продлевать. Сама «Рома» готова предложить Челику новое соглашение на улучшенных условиях.

Помимо манкунианцев интерес к игроку сборной Турции также проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».

В составе «Ромы» Челик, способный играть на обоих фланга обороны и в центре защиты, выступает с 2022 года. В этом сезоне он провел 15 матчей, забил гол и сделал ассист. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 6 млн.