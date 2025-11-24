24 ноября в Турине состоится матч 12-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Комо». Встреча стартует в 20:30 по мск.

В этом туре команда Сеска Фабрегаса в случае победы выйдет на чистое 6-е место, тем самым вернувшись в зону еврокубков. В последних пяти турах гости ни разу не проиграли, отобрав очки у «Наполи» и «Ювентуса».

Чтобы продолжить свою удачную серию, «Комо» нужно обыграть «Торино», который также ни разу не потерпел поражение в последних пяти матчах.

Букмекеры считают «Комо» фаворитом встречи за 2.28, на победу «Торино» они предлагают 3.65.

Искусственный интеллект предсказал «Торино» крупную победу со счетом 4:0, посмотрим, окажется ли он прав.

