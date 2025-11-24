24 ноября в Турине состоится матч 12-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Комо». Встреча стартует в 20:30 по мск.
В этом туре команда Сеска Фабрегаса в случае победы выйдет на чистое 6-е место, тем самым вернувшись в зону еврокубков. В последних пяти турах гости ни разу не проиграли, отобрав очки у «Наполи» и «Ювентуса».
Чтобы продолжить свою удачную серию, «Комо» нужно обыграть «Торино», который также ни разу не потерпел поражение в последних пяти матчах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают «Комо» фаворитом встречи за 2.28, на победу «Торино» они предлагают 3.65.
- Искусственный интеллект предсказал «Торино» крупную победу со счетом 4:0, посмотрим, окажется ли он прав.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торино» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.