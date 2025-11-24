прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

24 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Комо». Начало игры — в 20:30 мск.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» всего на 5 очков отстает от 6 позиции. Команда отличилась 10 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» не уступили «Ювентусу» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Пизу» (2:2). Да и поединок с «Болоньей» принес в копилку один зачетный балл (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Торино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Торино» традиционно успешно противостоит «Пизе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается приблизиться к заветной еврокубковой зоне.

«Комо»

Турнирное положение: «Синие» смотрятся весьма выгодно. Команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Комо» лишь на один балл отстает от топ-6. Команда отличилась 12 забитыми мячами при всего 6 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Синие» не сумели одолеть «Кальяри» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть «Наполи» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вероне» (3:1).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» не особо преуспевают в плане реализации. Зато команда не проигрывает уже без малого 3 месяца.

При этом «Комо» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот в двух своих последних поединках команда не забила ни разу.

Правда, «синим» все еще недостает пресловутой стабильности. Тем не менее, команда вполне способна пободаться за выход в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Синие» постараются найти бреши в не самой надежной обороне туринцев.

Статистика для ставок

«Синие» не проигрывают еще с конца лета

«Комо» в среднем пропускает реже гола за матч

«Торино» забивает в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Синие» мотивированы побороться за попадание в шестерку, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, да и потенциал у команды весьма высокий.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30