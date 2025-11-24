24 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Комо». Начало игры — в 20:30 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» всего на 5 очков отстает от 6 позиции.  Команда отличилась 10 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Быки» не уступили «Ювентусу» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Пизу» (2:2).  Да и поединок с «Болоньей» принес в копилку один зачетный балл (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами.  В этих поединках «Торино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят вполне прилично.  Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Торино» традиционно успешно противостоит «Пизе».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда явно постарается приблизиться к заветной еврокубковой зоне.

«Комо»

Турнирное положение: «Синие» смотрятся весьма выгодно.  Команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Комо» лишь на один балл отстает от топ-6.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при всего 6 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно.  «Синие» не сумели одолеть «Кальяри» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть «Наполи» (0:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вероне» (3:1).

При этом «Комо» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» не особо преуспевают в плане реализации.  Зато команда не проигрывает уже без малого 3 месяца.

При этом «Комо» в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  А вот в двух своих последних поединках команда не забила ни разу.

Правда, «синим» все еще недостает пресловутой стабильности.  Тем не менее, команда вполне способна пободаться за выход в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Синие» постараются найти бреши в не самой надежной обороне туринцев.

Статистика для ставок

  • «Синие» не проигрывают еще с конца лета
  • «Комо» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Торино» забивает в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Синие» мотивированы побороться за попадание в шестерку, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, да и потенциал у команды весьма высокий.

2.00Обе забьют
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Торино» — «Комо»  принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.30ТБ 2.5
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Торино» — «Комо»  принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30