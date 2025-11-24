Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре «Балтики» в нынешнем сезоне.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Балтика — самая агрессивная команда в обороне. Они не дают дышать, не дают много времени на принятие решения.

Неважно, с кем они играют: с "Зенитом", "Пари НН" или еще с кем‑то, это их стиль. Поэтому они и имеют преимущества в определенной фазе игры», — сказал Шаронов «Матч ТВ».

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 29-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы сыграют против «Торпедо» 25-го ноября в Кубке России.