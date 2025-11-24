Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Руни раскритиковал форварда сборной Египта.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Салах не помогает им в обороне. Я понимаю, что он легенда клуба и осознаю всё, что он для него сделал, — но тогда какой смысл выкладываться запасным игрокам, если они видят, что один из ваших товарищей по команде не бегает, хотя выходит в стартовом составе в каждой игре?

Если бы я был Арне Слотом, я бы постарался принять важное решение, которое повлияло бы на всю команду. Когда вы не выигрываете матчи, необходимо оставаться компактными и непобедимыми», — сказал Руни на YouTube-канале The Wayne Rooney Show.

В текущем сезоне Салах сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал три ассиста.