Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о назначении Сергея Овчинникова директором академии клуба.

Сергей Овчинников globallookpress.com

«Сергей Овчинников — директор Академии ФК "Локомотив". Сергей Иванович — легендарная личность для нашего клуба и один из лучших вратарей страны. В составе "Локо" он провел 366 матчей, дважды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и два Суперкубка. Тренерскую карьеру Овчинников начинал также в "Локомотиве", занимаясь с юными вратарями», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».﻿

Железнодорожники идут на четвертом месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 31 очко по итогам 16 матчей.​