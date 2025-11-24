«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» будут закрывать программу 12-го тура английской Премьер-лиги очным поединком, который состоится на «Олд Траффорд» 24 ноября в 23:00 по мск.
МЮ не проигрывает 5 матчей подряд — 3 победы и 2 ничьи. Это первый подобный отрезок «манкунианцев» при Рубене Амориме. Команда португальца выиграла дома 4 раза подряд и сегодня может превратить «Олд Траффорд» в настоящую крепость.
«Эвертон» после возвращение Дэвида Мойеса ни разу за два поединка не проиграл МЮ в очной встрече. Оба матча закончились вничью 2:2. Если для «Эвертона» в этом случае ставки не настолько высокие, то для «красных дьяволов» победа открывает новые возможности. Три очка позволят команде Рубена Аморима подняться на 5-е, а при исполнении определенных условий, на 4-е место в таблице АПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.88 на победу МЮ, на победу «Эвертона» они предлагают 4.15, на ничью можно поставить за 3.85.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
