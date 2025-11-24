Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал, чего он ждет от игры 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Йошко Гвардиол
Йошко Гвардиол

«Легче ли играть в кубковых соревнованиях?  Не думаю.  Но мы выступаем действительно хорошо.  Не играем в одиночку: есть много хороших команд, играть на выезде сложно.  Поэтому, конечно, предпочитаем играть дома.  Будь то Лига чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии или Премьер-лига, мы морально готовы ко всем играм.

Хотим выступить и показать всё, на что способны.  Сезон ещё длинный.  Дальше всё будет проще.  Прежде всего я рад, что все здоровы и готовы играть.  Нам нужны игроки.  Тренеру нужны все, особенно когда играешь каждые три дня», — цитирует защитника сайт «горожан».

«Ман Сити» и «Байер» сыграют свой матч, завтра, 25 ноября, в 23:00 (мск).  После 4 матчей у «горожан» 10 очков, а «фармацевтов» — пять.