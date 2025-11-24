Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто заявил, что нападающий московского «Локомотива» Алексей Батраков не подходит «быкам» в роли усиления.

«Хочу ли я, чтобы он к нам перешел? Нет, Батраков не нужен Краснодару. У нас очень хорошие игроки. Те футболисты, которые сейчас есть в команде — уже сильная основа для достижения результата», — заявил Аугусто «Советскому спорту».﻿

Матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился вничью 1:1. Батраков является лучшим бомбардиром лиги с десятью забитыми голами в текущем сезоне. Всего в чемпионате на его счету 20 игр за «Локомотив», 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.​