«Наполи» одолел «Аталанту» (3:1) в матче 12-го тура итальянской Серии А.
У неаполитанцев дублем отметился Давид Нерес, забив свои голы на 17-й и 38-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Ноа Ланг на 45-й минуте.
В составе «Аталанты» отличился Джанлука Скамакка на 52-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь3:1АталантаБергамо
1:0 Давид Нерес 17' 2:0 Давид Нерес 38' 3:0 Ноа Ланг 45' 3:1 Джанлука Скамакка 52'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани (Жуан Жесус 64'), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес (Паскуале Маццокки 69'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг (Маттео Политано 69'), Давид Нерес (Элиф Элмас 69'), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 74')
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Никола Залевский 62'), Рауль Белланова, Онест Аанор (Джанлука Скамакка 46'), Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич 77'), Марио Пашалич (Одилон Коссуну 46'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Дэниел Мальдини 82')
Жёлтые карточки: Жуан Жесус 75' — Мартен де Рон 59', Давиде Дзаппакоста 62'
После этого матча «Наполи» располагается на 1-й позиции в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Аталанта» — на 13-й строчке (13 баллов).