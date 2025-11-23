«Наполи» одолел «Аталанту» (3:1) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У неаполитанцев дублем отметился Давид Нерес, забив свои голы на 17-й и 38-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Ноа Ланг на 45-й минуте.

В составе «Аталанты» отличился Джанлука Скамакка на 52-й минуте.

Результат матча Наполи Неаполь 3:1 Аталанта Бергамо 1:0 Давид Нерес 17' 2:0 Давид Нерес 38' 3:0 Ноа Ланг 45' 3:1 Джанлука Скамакка 52' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани ( Жуан Жесус 64' ), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес ( Паскуале Маццокки 69' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг ( Маттео Политано 69' ), Давид Нерес ( Элиф Элмас 69' ), Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 74' ) Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста ( Никола Залевский 62' ), Рауль Белланова, Онест Аанор ( Джанлука Скамакка 46' ), Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе ( Лазар Самарджич 77' ), Марио Пашалич ( Одилон Коссуну 46' ), Мартен де Рон, Адемола Лукман ( Дэниел Мальдини 82' ) Жёлтые карточки: Жуан Жесус 75' — Мартен де Рон 59', Давиде Дзаппакоста 62'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 8 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 11 Фолы 11

После этого матча «Наполи» располагается на 1-й позиции в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Аталанта» — на 13-й строчке (13 баллов).