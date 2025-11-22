Сумеет ли «Наполи» победить после 2-ух матчей без забитых голов в Серии А?

В субботу, 22 ноября, «Наполи» примет «Аталанту» в рамках 12-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

36' Марио Пашалич бил из-за пределов штрафной «Наполи», но сильно промахнулся.

35' Выдавливают прессингом игроки «Наполи» гостей владеющих мячом к чужим воротам.

32' Де Кетеларе пробил из-за пределов штрафной «Наполи», мяч свалившись с ноги сильно мимо створа пролетел.

32' Вновь «Аталанта» с мячом на половине поля «Наполи», но угроз воротам Милинковича-Савича нет.

29' Мактоминей пробил из-за пределов штрафной «Аталанты», мяч выше ворот полетел.

27' Затяжная позиционная атака «Аталанты», но до угрозы воротам хозяев дело не доходит, внимательно в обороне неаполитанцы действуют.

25' Снизился темп игры, контролируют мяч игроки «Наполи».

23' Позиционная «Аталанты», пока мяч в центре поля от игрока к игроку ходит.

21' «Наполи» контролирует мяч и ход встречи.

19' Встрепенулись игроки «Аталанты» после пропущенного мяча, и приступили к позиционной атаке, однако угрозу воротам «Наполи» пока создать не получилось.

17' Гоооол! 1:0. Давид Нерес убежав с центра поля к воротам «Аталанты», технично послал мяч с левой ноги низом в дальний угол ворот Карнезекки.

15' Подача в штрафную площадь «Аталанты» Ланг, отбились гости.

14' Хойлунд заработал фол на себе на углу штрафной «Аталанты», Ноа Ланг готовится исполнить стандарт.

14' Позиционная атака «Наполи», пока мяч в середине поля разыгрывается хозяевами.

11' Угловой у ворот «Наполи», Дзаппакоста совершил подачу, но защитники хозяев выиграв верховое единоборство мяч подальше выбили.

09' Мяч под контролем игроков «Аталанты», отодвигают тем самым гости игру от своих ворот.

07' Инициатива у «Наполи», вынуждены обороняться футболисты «Аталанты».

04' Джованни Ди Лоренцо пробил с края штрафной площади «Аталанты», мяч мимо ворот пролетел.

02' Активно начинают футболисты «Наполи», включаясь в прессинг при потере мяча.

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты «Аталанты».

До матча

22:44 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе, вмещающем 60 240 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Марко Ди Белло из Бриндизи.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Гутьеррес, Бёкема, Лоботка, Мактоминей, Хойлунд, Нерес, Ланг.

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Аханор, Джимсити, Белланова, Эдерсон, де Рон, Де Кетеларе, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман.

«Наполи»

Неаполитанцы располагаются на 4-й позиции в таблице Серии А с 22 очками в активе после 11-и туров. «Наполи» отстает от лидерства в чемпионате всего на 2 балла. К тому же, команда очень уверенно выступает на своем поле, набрав 13 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Наполи» занимает 3-е место в лиге. В прошлом туре Серии А неаполитанцы уступили «Болонье» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в Лиге чемпионов. В последних 5-и матчах в рамках Серии А у «Наполи» 2 победы, столько же поражений и ничья с «Комо» (0:0). За этот период команда сумела забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.

«Наполи» продолжает цепляться за лидирующие позиции в чемпионате. Команде необходимо в срочном порядке обрести стабильность, чтобы действительно претендовать на 1-ю строчку. Не помогут команде в отчетной встрече Ангисса, Де Брейне, Гилмур, Лукаку и Мерет (у всех — травмы).

«Аталанта»

Команда из Бергамо не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая только 13-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе после 11-и туров. «Аталанта» опережает зону вылета на 6 пунктов, а от зоны еврокубков отстает на те же 6 баллов. В прошедшем поединке команда крупно уступила «Сассуоло» (0:3), а до этого смогла обыграть «Марсель» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов, забив победный гол на 90-й минуте. «Аталанта» не может победить в Серии А на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок команда 5 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Безусловно, «Аталанта» находится в кризисе. Команда не может победить в Серии А на протяжении продолжительного времени, опускаясь в таблице все ниже и ниже. Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи» (оба матча — 3:0). Сможет ли на сей раз команда из Бергамо доставить проблемы неаполитанцам? Большой вопрос... Из-за травмы не сыграет в отчетном матче защитник Баккер.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Коллективы обменялись выездными победами, в Неаполе победила «Аталанта» со счетом 2:3, а в Бергамо «Наполи» 0:3.

За всю историю команды сыграли 118 матчей. В 53 играх победил «Наполи», в 34 «Аталанта», ещё 31 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20