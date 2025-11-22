прогноз на матч Серии А, ставка за 2.20

«Наполи» встретится с «Аталанта» в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 22:45 по мск.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы располагаются на 4-й позиции в таблице Серии А с 22 очками в активе после 11-и туров. «Наполи» отстает от лидерства в чемпионате всего на 2 балла.

К тому же, команда очень уверенно выступает на своем поле, набрав 13 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Наполи» занимает 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А неаполитанцы уступили «Болонье» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и матчах в рамках Серии А у «Наполи» 2 победы, столько же поражений и ничья с «Комо» (0:0). За этот период команда сумела забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Ангисса, Де Брейне, Гилмур, Лукаку и Мерет (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» продолжает цепляться за лидирующие позиции в чемпионате. Команде необходимо в срочном порядке обрести стабильность, чтобы действительно претендовать на 1-ю строчку.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда из Бергамо не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая только 13-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе после 11-и туров.

«Аталанта» опережает зону вылета на 6 пунктов, а от зоны еврокубков отстает на те же 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда крупно уступила «Сассуоло» (0:3), а до этого смогла обыграть «Марсель» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов, забив победный гол на 90-й минуте.

«Аталанта» не может победить в Серии А на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок команда 5 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Не сыграет: Баккер (травма).

Состояние команды: Безусловно, «Аталанта» находится в кризисе. Команда не может победить в Серии А на протяжении продолжительного времени, опускаясь в таблице все ниже и ниже.

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи» (оба матча — 3:0). Сможет ли на сей раз команда из Бергамо доставить проблемы неаполитанцам? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Наполи» не выигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах (1 поражение и 2 ничьи)

«Аталанта» и вовсе не может победить в Серии А на протяжении 7-и последних матчей

«Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.20, победа «Аталанта» — 3.50, ничья — за 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Наполи» одержит важную победу в предстоящем матче. «Аталанта» не выглядит командой, которая способна доставить проблемы лидеру.

Ставка: Победа «Наполи» за 2.20.

Прогноз: Для победы неаполитанцам будет необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 1.5 больше за 2.15.