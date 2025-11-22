«Наполи» встретится с «Аталанта» в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 22:45 по мск.
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы располагаются на 4-й позиции в таблице Серии А с 22 очками в активе после 11-и туров. «Наполи» отстает от лидерства в чемпионате всего на 2 балла.
К тому же, команда очень уверенно выступает на своем поле, набрав 13 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Наполи» занимает 3-е место в лиге.
Последние матчи: В прошлом туре Серии А неаполитанцы уступили «Болонье» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (0:0) в Лиге чемпионов.
В последних 5-и матчах в рамках Серии А у «Наполи» 2 победы, столько же поражений и ничья с «Комо» (0:0). За этот период команда сумела забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Ангисса, Де Брейне, Гилмур, Лукаку и Мерет (у всех — травмы).
Состояние команды: «Наполи» продолжает цепляться за лидирующие позиции в чемпионате. Команде необходимо в срочном порядке обрести стабильность, чтобы действительно претендовать на 1-ю строчку.
«Аталанта»
Турнирное положение: Команда из Бергамо не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая только 13-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе после 11-и туров.
«Аталанта» опережает зону вылета на 6 пунктов, а от зоны еврокубков отстает на те же 6 баллов.
Последние матчи: В прошедшем поединке команда крупно уступила «Сассуоло» (0:3), а до этого смогла обыграть «Марсель» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов, забив победный гол на 90-й минуте.
«Аталанта» не может победить в Серии А на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок команда 5 раз сыграла вничью и дважды проиграла.
Не сыграет: Баккер (травма).
Состояние команды: Безусловно, «Аталанта» находится в кризисе. Команда не может победить в Серии А на протяжении продолжительного времени, опускаясь в таблице все ниже и ниже.
Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи» (оба матча — 3:0). Сможет ли на сей раз команда из Бергамо доставить проблемы неаполитанцам? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Наполи» не выигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах (1 поражение и 2 ничьи)
- «Аталанта» и вовсе не может победить в Серии А на протяжении 7-и последних матчей
- «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи» в последних 3-х очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.20, победа «Аталанта» — 3.50, ничья — за 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.
Прогноз: «Наполи» одержит важную победу в предстоящем матче. «Аталанта» не выглядит командой, которая способна доставить проблемы лидеру.
Ставка: Победа «Наполи» за 2.20.
Прогноз: Для победы неаполитанцам будет необходимо забивать больше 1-го гола.
Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 1.5 больше за 2.15.