В матче 12-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла » на выезде одолела «Лидс» со счетом 2:1.

На 8-й минуте Лукас Нмеча вывел вперед хозяев поля, но голы Моргана Роджерса на 48-й и 75-й минутах перевернули игру и принесли победу гостям.

Результат матча

Лидс Лидс 1:2 Астон Вилла Бирмингем

1:0 Лукас Нмеча 8' 1:1 Морган Роджерс 48' 1:2 Морган Роджерс 75'

Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Этан Ампаду, Антон Стах ( Ао Танака 23' ), Шон Лонгстафф, Бренден Ааронсон ( Жоэль Пироэ 80' ), Лукас Нмеча ( Даниэль Джеймс 71' ), Ноа Окафор ( Вильфред Ньонто 80' )

Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь ( Дониелл Мален 46' ), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 46' ), Юри Тилеманс ( Ламаре Богард 84' ), Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 68' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс ( Росс Баркли 68' ), Морган Роджерс

Жёлтые карточки: Джейден Богл 41', Ао Танака 45+3', Этан Ампаду 63', Паскаль Стрёйк 74', Вильфред Ньонто 89' — Джон МакГинн 53'