В матче 12-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла » на выезде одолела «Лидс» со счетом 2:1.
На 8-й минуте Лукас Нмеча вывел вперед хозяев поля, но голы Моргана Роджерса на 48-й и 75-й минутах перевернули игру и принесли победу гостям.
Результат матча
ЛидсЛидс1:2Астон ВиллаБирмингем
1:0 Лукас Нмеча 8' 1:1 Морган Роджерс 48' 1:2 Морган Роджерс 75'
Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Этан Ампаду, Антон Стах (Ао Танака 23'), Шон Лонгстафф, Бренден Ааронсон (Жоэль Пироэ 80'), Лукас Нмеча (Даниэль Джеймс 71'), Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 80')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь (Дониелл Мален 46'), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 46'), Юри Тилеманс (Ламаре Богард 84'), Джон МакГинн (Джейдон Санчо 68'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Росс Баркли 68'), Морган Роджерс
Жёлтые карточки: Джейден Богл 41', Ао Танака 45+3', Этан Ампаду 63', Паскаль Стрёйк 74', Вильфред Ньонто 89' — Джон МакГинн 53'
«Астон Вилла» теперь имеет в своем активе 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Лидс» (11) — 18-й.