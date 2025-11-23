Главный тренер «Наполи» Антонио Конте остался доволен игрой и результатом своей команды в 12-м туре Серии против «Аталанты» (3:1).

Антонио Конте globallookpress.com

«Мы довольны победой и тем, как мы ее достигли, особенно первым таймом, где мы держали высокий темп. Но мы также сохранили высокий прессинг и после перерыва, и было неизбежно, что команда, проигрывающая 0:3, пойдет вперед.

Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать мяч, но все в порядке, ведь мы обыграли очень сильную "Аталанту". Я изучал их по игре с "Марселем", где они победили в очень тяжелой атмосфере, которую я хорошо знаю», — сказал после матча Конте Sky Sport.

После этой победы «Наполи» пока стал лидером Серии А с 25 очками. «Аталанта» (13) — 13-я.