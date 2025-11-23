После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Хетафе» располагается на 7-й позиции с 17-ю баллами.

На 83-й минуте игрок хозяев Домингуш Дуарте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

2.20

Прогнозы•Завтра 23:00 «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз и ставка Смогут ли хозяева прервать серию поражений?

Футбол•Сегодня 22:23 «Хетафе» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Футбол•Вчера 20:20 «Барселона» — «Атлетик»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 20:17 Лучше, чем Роналдо, но хуже, чем Роналду: как Мбаппе провел первые 75 матчей за «Реал»

Футбол•21/11/2025 20:04 Закономерный регресс: «Ливерпуль», «Барса», «Аталанта» и еще шесть клубов, которые поплыли без прошлогоднего везения

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды

Футбол•Вчера 19:24 ЦСКА нацелился на «уральского Ямаля». Кто такой Максим Воронов?

Футбол•Вчера 13:39 Идеальный вингер для «Большой шестерки»: почему Семеньо стал целью топ-клубов АПЛ

Футбол•Вчера 08:01 Надоело греть скамейку: Гонду готов уйти из «Зенита»

Футбол•21/11/2025 16:32 Кто поддержит Мбаппе? Атака «Реала» буксует, несмотря на звездный состав

Выбор читателей

Футбол•20/11/2025 14:07 Остров мечты: как Кюрасао стал самой маленькой сборной в истории ЧМ

Футбол•18/11/2025 15:32 Франция, Испания… Норвегия? Топ‑10 ранних фаворитов ЧМ‑2026

Футбол•18/11/2025 12:58 Кастинг почти завершен: Месси, Мбаппе, Холанн и еще девять звезд, которых мы увидим на ЧМ-2026

Футбол•19/11/2025 00:48 Турция показала уязвимость Испании: дежурная ничья на «Ла Картухе»

Футбол•19/11/2025 11:27 Не опять, а снова: в РПЛ хотят ввести лимит на иностранных тренеров

Самое интересное

Футбол•08/09/2025 16:59 Между гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?

Футбол•08/09/2025 13:54 Гвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках

Бои•06/09/2025 13:34 Проигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет

Футбол•05/09/2025 11:16 Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты