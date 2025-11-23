«Атлетико» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче 13-го тура испанской Примеры.
На 83-й минуте игрок хозяев Домингуш Дуарте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ХетафеХетафе0:1АтлетикоМадрид
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас (Хуанми 87'), Абдель Абкар (Кико Фемения 77'), Домингуш Дуарте, Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Луис Милья (Хавьер Муньос 90'), Мауро Арамбарри, Марио Мартин, Адриан Лисо (Кобо да Коста 77'), Борха Майораль
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери (Конор Галлахер 69'), Клеман Лангле, Науэль Молина, Алекс Баэна, Пабло Барриос, Маркос Льоренте (Антуан Гризманн 14'), Коке (Джакомо Распадори 59'), Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 59'), Николас Гонсалес (Давид Ганцко 69'), Хосе Хименес
Жёлтые карточки: Абдель Абкар 40', Марио Мартин 79' — Хулиан Альварес 49', Хосе Хименес 57', Хуан Муссо 90+1'
После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Хетафе» располагается на 7-й позиции с 17-ю баллами.