После этого матча «Валенсия» занимает 15-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Леванте» — на 19-й строчке (9 баллов).

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 79-й минуте благодаря голу Уго Дуро .

1.72

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз и ставка «Вильярреал» легко разберется с балеарцами

Футбол•Вчера 20:04 Закономерный регресс: «Ливерпуль», «Барса», «Аталанта» и еще шесть клубов, которые поплыли без прошлогоднего везения

Футбол•Вчера 16:32 Кто поддержит Мбаппе? Атака «Реала» буксует, несмотря на звездный состав

Футбол•19/11/2025 00:48 Турция показала уязвимость Испании: дежурная ничья на «Ла Картухе»

Футбол•19/11/2025 00:46 Испания — Турция: онлайн, прямая трансляция матча квалификации к ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:55 Путь на ЧМ-2026: анализ жеребьевки стыковых матчей

Футбол•Вчера 12:09 «Нет химии, нет желания биться». Как Конте и «Наполи» дошли до точки разрыва

Футбол•20/11/2025 14:07 Остров мечты: как Кюрасао стал самой маленькой сборной в истории ЧМ

Футбол•20/11/2025 21:12 Незаметные, но ключевые: Троссард, Йоро и еще четыре недооцененных героя «Большой шестерки» АПЛ

Футбол•20/11/2025 17:40 Без Экитике и Мармуша: куда исчезла атакующая сила «Айнтрахта»?

Выбор читателей

Футбол•18/11/2025 07:01 Дежавю: Карпин ушёл из «Динамо», чтобы «сосредоточиться на сборной»

Хоккей•20/11/2025 20:49 «Динамо» и «Трактору» на заметку: свободные тренеры для работы в КХЛ

Футбол•19/11/2025 01:52 Сенсация на «Хэмпдене»: Шотландия возвращается на чемпионат мира спустя почти 30 лет

Футбол•19/11/2025 14:42 Риск и потери: Собослаи, Доннарумма и другие звезды — кто уже вылетел, а кто еще борется за ЧМ‑2026

Футбол•18/11/2025 15:32 Франция, Испания… Норвегия? Топ‑10 ранних фаворитов ЧМ‑2026

Самое интересное

Футбол•24/09/2025 10:20 Политика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»

Футбол•24/09/2025 13:00 Айтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды

Футбол•23/09/2025 10:59 «Уличный» футбол против алгоритмов: как Дембеле и Ямаль открыли новую эпоху

Футбол•20/09/2025 13:12 Трансферное искусство: как «Челси» внезапно стал ориентиром для «Манчестер Юнайтед»