«Валенсия» одолела «Леванте» (1:0) в матче 13-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 79-й минуте благодаря голу Уго Дуро.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:0ЛевантеВаленсия
1:0 Уго Дуро 79'
Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес, Тьерри Корреа (Димитри Фулкье 85'), Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Андре Алмейда (Даниэль Раба 85'), Пепелу, Хави Герра (Батист Сантамария 85'), Арно Данжума (Луис Риоха 73'), Лукас Бельтран (Уго Дуро 54')
Леванте: Мэтью Райан, Мануэль Санчес, Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Унай Венседор (Jon Olasagasti 84'), Ориоль Рей, Унай Эльхесабаль (Хосе Моралес Луис 84'), Карлос Альварес, Карл Этта Эйонг (Кервин Арриага 70'), Иван Ромеро (Годюэн Койялипу 70')
Жёлтые карточки: Хосе Копете 45+1', Тьерри Корреа 49', Хосе Луис Гайя 81' — Карлос Альварес 31', Ориоль Рей 34'
После этого матча «Валенсия» занимает 15-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Леванте» — на 19-й строчке (9 баллов).