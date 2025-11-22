В матче 20-го тура Первой лиги между «Уралом» и костромским «Спартаком» была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Первым забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на 47-й минуте, ответный гол за гостей на 54-й минуте забил полузащитник Кирилл Чурсин. Для «Урала» это уже второй матч подряд без побед, а для «Спартака» — третий.
Результат матча
УралЕкатеринбург1:1Спартак КсКострома
1:0 Юрий Железнов 47' 1:1 Chursin K. 54'
Урал: Александр Селихов, Егор Филипенко, Итало, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Юрий Железнов, Лео Кордейру, Роман Акбашев, Sekulic M., Bondarev V. (Фаниль Сунгатулин 79'), Mosin E. (Максим Воронов 75')
Спартак Кс: Gaydash M., Tarasov N., Bugriev S., Zhilmostnykh D. (Nemchenko A. 60'), Kiselev G., Иван Енин (Александр Саплинов 60'), Chursin K. (Sadov D. 70'), Денис Боков (Tlekhugov M. 46'), Supranovich N., Ignatiev M., Gharibyan A. (Chikanchi M. 76')
Жёлтые карточки: Sekulic M. 38' — Tarasov N. 41', Supranovich N. 90+4'
В турнирной таблице Первой лиги «Урал» занимает второе место с 40 очками, а костромской «Спартак» с 34 очками делит третью и четвертую позиции с «Родиной».