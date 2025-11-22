В матче 20-го тура Первой лиги между «Уралом» и костромским «Спартаком» была зафиксирована ничья со счетом 1:1.﻿

Первым забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на 47-й минуте, ответный гол за гостей на 54-й минуте забил полузащитник Кирилл Чурсин.﻿ Для «Урала» это уже второй матч подряд без побед, а для «Спартака» — третий.﻿

Результат матча

Урал Екатеринбург 1:1 Спартак Кс Кострома

1:0 Юрий Железнов 47' 1:1 Chursin K. 54'

Урал: Александр Селихов, Егор Филипенко, Итало, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Юрий Железнов, Лео Кордейру, Роман Акбашев, Sekulic M., Bondarev V. ( Фаниль Сунгатулин 79' ), Mosin E. ( Максим Воронов 75' )

Спартак Кс: Gaydash M., Tarasov N., Bugriev S., Zhilmostnykh D. ( Nemchenko A. 60' ), Kiselev G., Иван Енин ( Александр Саплинов 60' ), Chursin K. ( Sadov D. 70' ), Денис Боков ( Tlekhugov M. 46' ), Supranovich N., Ignatiev M., Gharibyan A. ( Chikanchi M. 76' )

Жёлтые карточки: Sekulic M. 38' — Tarasov N. 41', Supranovich N. 90+4'