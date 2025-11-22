«Рубин» одержал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче казанцы забили на 75-й минуте благодаря точному удару Мирлинда Даку.
Результат матча
РубинКазань1:0АхматГрозный
1:0 Мирлинд Даку 75'
Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Арсен Адамов, Илья Рожков, Богдан Йочич (Олег Иванов 86'), Руслан Безруков (Велдин Ходжа 56'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку (Siwe J. 87'), Kuzyaev D.
Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович (Брайан Мансилья 87'), Надер Гандри, Мирослав Богосавац (Максим Сидоров 87'), Турпал Ибишев, Исмаэл (Мохамед Конате 81'), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе, Эгаш Касинтура, Zare M., Gadio P. (Keliano M. 61')
Жёлтые карточки: Мирлинд Даку 77', Игор Вуячич 81' — Надер Гандри 40'
«Рубин» после этого матча располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Ахмат» занимает 11-ю строчке с 16-ю баллами.