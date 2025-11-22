«Рубин» после этого матча располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Ахмат» занимает 11-ю строчке с 16-ю баллами.

Единственный гол в этом матче казанцы забили на 75-й минуте благодаря точному удару Мирлинда Даку .

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

