Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал матч 20-го тура Первой лиги с костромским «Спартаком» (1:1).

Мирослав Ромащенко
Мирослав Ромащенко globallookpress.com

«Хотелось делать противоположное тому, что делает соперник.  Тяжело входили в игру, слишком уважительно отнеслись к сопернику.  Потихоньку переломили игру.  В силу спешки принимали неправильные решения в простых ситуациях.  Но я доволен отношением игроков к этому матчу.  Все бились до конца»,﻿ — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба.

После этого матча «Урал» остается на втором месте в турнирной таблице с 40 очками, а «Спартак» с 34 очками занимает третью позицию.​