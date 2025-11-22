Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал матч 20-го тура Первой лиги с костромским «Спартаком» (1:1).

Мирослав Ромащенко globallookpress.com

«Хотелось делать противоположное тому, что делает соперник. Тяжело входили в игру, слишком уважительно отнеслись к сопернику. Потихоньку переломили игру. В силу спешки принимали неправильные решения в простых ситуациях. Но я доволен отношением игроков к этому матчу. Все бились до конца»,﻿ — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба.

После этого матча «Урал» остается на втором месте в турнирной таблице с 40 очками, а «Спартак» с 34 очками занимает третью позицию.​