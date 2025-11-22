Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче с ЦСКА (1:0).

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Игра получилась равной.  Даже было территориальное преимущество у ЦСКА, в первом тайме были лучше.  Но ошибка со стандарта.  Непонятно, как умудрились пропустить этот мяч с углового.  Во втором тайме была равная игра.  ЦСКА в конце не повезло, когда у Дивеева был момент.

Вопросов к судейству нет.  Было два спорных момента, но там непросто было разобраться.  Не понимали, что смотрел судья.  Перед игрой говорили, что будет судить Карасёв, который получал не очень хорошие оценки.  Но я считаю, что справился», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — второй.