Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче с ЦСКА (1:0).

Александр Мостовой globallookpress.com

«Игра получилась равной. Даже было территориальное преимущество у ЦСКА, в первом тайме были лучше. Но ошибка со стандарта. Непонятно, как умудрились пропустить этот мяч с углового. Во втором тайме была равная игра. ЦСКА в конце не повезло, когда у Дивеева был момент.

Вопросов к судейству нет. Было два спорных момента, но там непросто было разобраться. Не понимали, что смотрел судья. Перед игрой говорили, что будет судить Карасёв, который получал не очень хорошие оценки. Но я считаю, что справился», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — второй.