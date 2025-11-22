«Марсель» одержал гостевую победу над «Ниццей» (5:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

У гостей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, отличившись на 33-й и 53-й минутах.

Еще по голу в составе «Марселя» забили Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте, Тимоти Веа на 58-й минуте и Игор Пайшао на 74-й минуте.

Единственный гол у «Ниццы» записал на свой счет Мохамед-Али Шо на 63-й минуте.

0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 11' 0:2 Мэйсон Гринвуд 33' 0:3 Мэйсон Гринвуд 53' 0:4 Тимоти Уэа 58' 1:4 Мохамед-Али Чо 63' 1:5 Игор Пайшао 74'
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong (Али Абди 68'),  Жонатан Клосс,  Мельвен Бар,  Шарль Ванхаутте,  Салис Абдул-Самед (Морган Сансон 67'),  Мохамед-Али Чо,  Теремас Моффи (Жереми Бога 68'),  Софьян Диоп (Исак Янссон 77')
Марсель:  Жеффри Де Ланге,  Эмерсон,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди (Робиньо Ваз 77'),  Мэйсон Гринвуд,  Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 70'),  Артур Вермерен,  Пьер-Эмерик Обамеянг (Си Джей Иган-Райли 77'),  Игор Пайшао (Ниль Мопе 89'),  Анхель Гомес (Matt O'Riley 70'),  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Антуан Менди 14',  Али Абди 38'  —  Херонимо Рульи 38',  Жоффрей Кондогбиа 45+1'

После этого матча «Марсель» располагается на 1-м месте в таблице Лиги 1 с 28-ю очками в активе.  «Ницца» — на 9-й строчке с 17-ю баллами.