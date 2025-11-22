«Марсель» одержал гостевую победу над «Ниццей» (5:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.
У гостей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, отличившись на 33-й и 53-й минутах.
Еще по голу в составе «Марселя» забили Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте, Тимоти Веа на 58-й минуте и Игор Пайшао на 74-й минуте.
Единственный гол у «Ниццы» записал на свой счет Мохамед-Али Шо на 63-й минуте.
Результат матча
НиццаНицца1:5МарсельМарсель
0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 11' 0:2 Мэйсон Гринвуд 33' 0:3 Мэйсон Гринвуд 53' 0:4 Тимоти Уэа 58' 1:4 Мохамед-Али Чо 63' 1:5 Игор Пайшао 74'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong (Али Абди 68'), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Салис Абдул-Самед (Морган Сансон 67'), Мохамед-Али Чо, Теремас Моффи (Жереми Бога 68'), Софьян Диоп (Исак Янссон 77')
Марсель: Жеффри Де Ланге, Эмерсон, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди (Робиньо Ваз 77'), Мэйсон Гринвуд, Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 70'), Артур Вермерен, Пьер-Эмерик Обамеянг (Си Джей Иган-Райли 77'), Игор Пайшао (Ниль Мопе 89'), Анхель Гомес (Matt O'Riley 70'), Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Антуан Менди 14', Али Абди 38' — Херонимо Рульи 38', Жоффрей Кондогбиа 45+1'
После этого матча «Марсель» располагается на 1-м месте в таблице Лиги 1 с 28-ю очками в активе. «Ницца» — на 9-й строчке с 17-ю баллами.