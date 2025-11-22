В субботу, 22 ноября, «Фиорентина» примет «Ювентусу» в рамках 12-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:50 Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, вмещающем 43 147 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Даниэле Довери из Рима.

Стартовые составы команд

«Фиорентина»: де Хеа, Понграчич, Мари, Раньери, Паризи, Додо, Мандрагора, Зом, Фаджоли, Кин, Пикколи.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Камбьязо, Келли, Копмейнерс, Маккенни, Локателли, Тюрам-Юльен, Костич, Влахович, Йылдыз.

«Фиорентина»

Флорентийский коллектив откровенно провалил старт сезона и пока что является главным разочарованием Серии А. В стартовых 11 турах нового сезона «фиалки» смогли набрать всего пять очков и замыкают турнирную таблицу лиги. За это время команда из Флоренции смогла забить всего девять мячей, а пропустила целых 18. В прошлых турах «лилии» сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), но проиграли «Лечче» (0:1) и «Интеру» (0:3). Также флорентийцы в Лиге конференций обыграли «Рапид» (3:0), но уступили «Майнцу» (1:2).

Из-за неудачного старта сезона «Фиорентина» уже сменила наставника. Недавно на пост главного тренера был назначен Паоло Ваноли. Может быть, хоть это встряхнет команду и она станет побеждать. Безусловно, по составу «Фиорентина» не должна быть так низко. Это точно середняк Серии А, но пока что что-то у команды не получается и ей нужно время. Травмированы Робин Госенс, Мойзе Кин, Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти.

«Ювентус»

Команда из Турина находится в борьбе за самые высокие позиции в текущем сезоне Серии А. Сейчас в активе у «старой синьоры» 19 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице. За 11 поединков туринцы имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 14:10. В прошлых турах «черно-белые» сыграли вничью с «Торино» (0:0), но победили «Кремонезе» (2:1) и «Удинезе» (3:1). До этого же туринский коллектив неожиданно проиграл «Лацио» (0:1) и «Комо» (0:2). Также «зебры» сыграли вничью со «Спортингом» (1:1) и уступили «Реалу» (0:1) в Лиге чемпионов.

Совсем недавно «Ювентус» тоже сменил главного тренера. На смену Игору Тудору пришел Лучано Спаллетти. Задачей туринцев, безусловно, является чемпионский титул. В настоящий момент команда отстает от лидирующего «Интера» всего на пять очков, поэтому еще все может быть. В Лиге чемпионов «Ювентус» пока что не входит в число команд, которые входят в плей-офф. Но туда туринцы попадать должны, а вот дальше будет уже тяжело. В лазарете находятся Бремер, Хуан Кабаль, Ллойд Келли и Аркадиуш Милик.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В Турине игра завершилась вничью 2:2, а во Флоренции победила «Фиорентина» со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли 194 матча. В 92 играх победил «Ювентус», в 42 «Фиорентина», оставшиеся 60 матчей завершились вничью.

