22 ноября в матче 12-го тура итальянской Серии А сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: флорентийский коллектив откровенно провалил старт сезона и пока что является главным разочарованием Серии А.

В стартовых 11 турах нового сезона «фиалки» смогли набрать всего пять очков и замыкают турнирную таблицу лиги. За это время команда из Флоренции смогла забить всего девять мячей, а пропустила целых 18.

Последние матчи: в прошлых турах «лилии» сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), но проиграли «Лечче» (0:1) и «Интеру» (0:3).

Также флорентийцы в Лиге конференций обыграли «Рапид» (3:0), но уступили «Майнцу» (1:2).

Не сыграют: травмированы Робин Госенс, Мойзе Кин, Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти.

Состояние команды: из-за неудачного старта сезона «Фиорентина» уже сменила наставника. Недавно на пост главного тренера был назначен Паоло Ваноли. Может быть, хоть это встряхнет команду и она станет побеждать.

Безусловно, по составу «Фиорентина» не должна быть так низко. Это точно середняк Серии А, но пока что что-то у команды не получается и ей нужно время.

«Ювентус»

Турнирное положение: команда из Турина находится в борьбе за самые высокие позиции в текущем сезоне Серии А.

Сейчас в активе у «старой синьоры» 19 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице. За 11 поединков туринцы имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 14:10.

Последние матчи: в прошлых турах «черно-белые» сыграли вничью с «Торино» (0:0), но победили «Кремонезе» (2:1) и «Удинезе» (3:1).

До этого же туринский коллектив неожиданно проиграл «Лацио» (0:1) и «Комо» (0:2).

Также «зебры» сыграли вничью со «Спортингом» (1:1) и уступили «Реалу» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Бремер, Хуан Кабаль, Ллойд Келли и Аркадиуш Милик.

Состояние команды: совсем недавно «Ювентус» тоже сменил главного тренера. На смену Игору Тудору пришел Лучано Спаллетти. Задачей туринцев, безусловно, является чемпионский титул. В настоящий момент команда отстает от лидирующего «Интера» всего на пять очков, поэтому еще все может быть.

В Лиге чемпионов «Ювентус» пока что не входит в число команд, которые входят в плей-офф. Но туда туринцы попадать должны, а вот дальше будет уже тяжело.

Статистика для ставок

«Фиорентина» не побеждала в текущем сезоне Серии А

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 4 матчей

В последнем очном матче «Фиорентина» разгромила «Ювентус» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа «Фиорентины» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: у «Фиорентины» кризис, а «Ювентус» сильнее и должен брать три очка.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.00.

Прогноз: «Фиорентина» много пропускает в этом сезоне, «Ювентус» почти всегда забивает, поэтому матч может получится результативным.

