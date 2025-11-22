В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Бернли» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в данном противостоянии смогли отметиться Педру Нету на 37-й минуте и Энцо Фернандес на 88-й минуте.
Результат матча
БёрнлиБёрнли0:2ЧелсиЛондон
0:1 Педру Нету 37' 0:2 Энцо Фернандес 88'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Максим Эстеве, Аксель Туанзебе, Квилиндсхи Хартман, Флорентину Луиш (Джош Лорент 84'), Джош Каллен, Лесли Угочукву (Ханнибал Межбри 72'), Зиан Флемминг (Армандо Броя 72'), Лум Чауна (Якоб Бруун Ларсен 76'), Джейдон Энтони (Лайл Фостер 72')
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс (Бенуа Бадьяшиль 46'), Джейми Байно-Гиттенс, Жоао Педро (Марк Гиу 76'), Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Трево Чалоба, Лиам Дилап (Мало Гюсто 67'), Педру Нету
Жёлтые карточки: Кайл Уолкер 49', Ханнибал Межбри 82' — Педру Нету 41', Жоао Педро 69', Бенуа Бадьяшиль 81'
У «Челси» стало 23 очка и второе место в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 10 баллами — 17-й.