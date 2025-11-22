прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

«Бернли» встретится с «Челси» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 15:30 по мск.

«Бернли»

Турнирное положение: Команда занимает 17-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе после 11-и туров. «Бернли» имеет такое же количество баллов, сколько и у «Вест Хэма», который находится в зоне вылета.

Большую часть очков команда набрала именно на своем поле (7 из 10-и). По этому показателю «Бернли» занимает 16-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Вест Хэму» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 87-й минуте. Матчем ранее «Бернли» проиграл «Арсеналу» (0:2).

До этого команда, напротив, выиграла 2 матча подряд. За этот отрезок «Бернли» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (3:2) и «Лидс» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Амдуни, Бейер, Хартман и Робертс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бернли» в последнее время забуксовал, команда начала частенько терять важные очки, приближаясь к зоне вылета. Если «Бернли» продолжит так играть, то точно окажется на дне турнирной таблицы.

У команды есть нападающий Джейдон Энтони, который может сыграть ключевую роль в предстоящем матче против «Челси». Форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу в 11-и встречах нынешнего сезона.

«Челси»

Турнирное положение: После 11-и туров в АПЛ «синие» замыкают тройку лидеров в таблице. «Челси» набрал 20 очков, отставая от лидерства в чемпионате на 6 пунктов.

Команда продолжает борьбу за 1-ю строчку. К тому же, «Челси» отлично выступает на чужом поле, занимая по этому показателю также 3-е место в лиге. «Синие» в гостях набрали 10 очков из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. До этого «синие» сыграли вничью с «Карабахом» (2:2) в Лиге чемпионов.

У «Челси» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также обыграла «Тоттенхэм» (1:0) в АПЛ и снова «Вулверхэмптон» (4:3) в Кубке лиги.

Не сыграют: Мудрик (дисквалификация), Бадиашиле, Колвилл, Эссугу, Лавиа и Палмер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Челси» отлично стартовал, находясь в зоне Лиги чемпионов. К тому же, у «синих» есть реальная возможность навязать борьбу за лидерство в АПЛ.

В последних 5-и очных встречах лондонская команда ни разу не проиграла «Бернли», трижды победила и дважды сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Бернли» проиграл 2 последних матча, пропустив 5 голов

«Челси» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

В последних 5-и очных встречах «Челси» трижды обыгрывал «Бернли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.48, победа «Борнмута» — 6.40, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Прогноз: «Челси» попытается активно начать встречу и выиграет 1-й тайм.

