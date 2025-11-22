«Байер» одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) в матче 11-го тура Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

Все 3 гола гости забили уже в 1-м тайме. В составе «Байера» отличились Йонас Хофман на 9-й минуте, Эдмон Тапсоба на 24-й и Малик Тилльман на 33-й минуте.

Единственный гол в составе «Вольфсбурга» забил Денис Вавро на 57-й минуте.

Результат матча Вольфсбург Вольфсбург 1:3 Байер Леверкузен 0:1 Йонас Хофман 9' 0:2 Эдмон Тапсоба 24' 0:3 Малик Тилльман 33' 1:3 Денис Вавро 57' Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди ( Jan Burger 84' ), Йенсон Селт ( Константинос Кульеракис 46' ), Денис Вавро, Янник Герардт ( Кристиан Эриксен 61' ), Аарон Центер, Максимилиан Арнольд, Патрик Виммер ( Маттиас Сванберг 61' ), Ловро Майер, Мохамед Амура, Дженан Пейчинович ( Йонас Винд 61' ) Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо ( Кристиан Мишель Кофане 75' ), Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Алейш Гарсия, Йонас Хофман, Роберт Андрих, Патрик Шик ( Жануэль Белосьян 75' ), Эрнест Поку ( Нейтан Телла 86' ), Малик Тилльман ( Мартен Терье 64' ), Ибрахим Маца ( Джарелл Куанса 46' ) Жёлтые карточки: Мохамед Амура 40' — Роберт Андрих 76'

Статистика матча 10 Удары в створ 3 8 Удары мимо 4 38 Владение мячом 62 9 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 12 Фолы 7

После этого матча «Байер» располагается на 2-й позиции в таблице Бундеслиги с 23 очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й строчке с 8-ю баллами.