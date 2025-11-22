«Байер» одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) в матче 11-го тура Бундеслиги.
Все 3 гола гости забили уже в 1-м тайме. В составе «Байера» отличились Йонас Хофман на 9-й минуте, Эдмон Тапсоба на 24-й и Малик Тилльман на 33-й минуте.
Единственный гол в составе «Вольфсбурга» забил Денис Вавро на 57-й минуте.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург1:3БайерЛеверкузен
0:1 Йонас Хофман 9' 0:2 Эдмон Тапсоба 24' 0:3 Малик Тилльман 33' 1:3 Денис Вавро 57'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди (Jan Burger 84'), Йенсон Селт (Константинос Кульеракис 46'), Денис Вавро, Янник Герардт (Кристиан Эриксен 61'), Аарон Центер, Максимилиан Арнольд, Патрик Виммер (Маттиас Сванберг 61'), Ловро Майер, Мохамед Амура, Дженан Пейчинович (Йонас Винд 61')
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо (Кристиан Мишель Кофане 75'), Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Алейш Гарсия, Йонас Хофман, Роберт Андрих, Патрик Шик (Жануэль Белосьян 75'), Эрнест Поку (Нейтан Телла 86'), Малик Тилльман (Мартен Терье 64'), Ибрахим Маца (Джарелл Куанса 46')
Жёлтые карточки: Мохамед Амура 40' — Роберт Андрих 76'
После этого матча «Байер» располагается на 2-й позиции в таблице Бундеслиги с 23 очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й строчке с 8-ю баллами.