В матче 13-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде переиграла «Алавес» со счетом 1:0.

Яго Аспас
Яго Аспас globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Яго Аспас с пенальти на 55-й минуте.

Результат матча

АлавесВиторияАлавес0:1СельтаСельтаВиго
Алавес:  Мадука Окойе,  Николо Бертола,  Кристиан Кабазель,  Умар Соле,  Кингсли Эхизибуэ,  Юрген Эккеленкамп,  Йеспер Карлстрём,  Артюр Атта,  Ассан Камара,  Николо Дзаньоло,  Кинан Дэвис
Сельта:  Федерико Равалья,  Хуан Миранда,  Торбьёрн Хеггем,  Николо Казале,  Лоренцо Де Сильвестри,  Джованни Фаббиан,  Томмазо Побега,  Никола Моро,  Сантьяго Кастро,  Бенхамин Домингес,  Риккардо Орсолини

В активе «Сельты» стало 16 баллов и 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры.  У «Алавеса» осталось 15 очков и 12-я строчка.