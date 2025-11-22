В матче 13-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде переиграла «Алавес» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Яго Аспас с пенальти на 55-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория0:1СельтаВиго
Алавес: Мадука Окойе, Николо Бертола, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ, Юрген Эккеленкамп, Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Ассан Камара, Николо Дзаньоло, Кинан Дэвис
Сельта: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Торбьёрн Хеггем, Николо Казале, Лоренцо Де Сильвестри, Джованни Фаббиан, Томмазо Побега, Никола Моро, Сантьяго Кастро, Бенхамин Домингес, Риккардо Орсолини
В активе «Сельты» стало 16 баллов и 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Алавеса» осталось 15 очков и 12-я строчка.