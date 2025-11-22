В активе «Сельты» стало 16 баллов и 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Алавеса» осталось 15 очков и 12-я строчка.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Яго Аспас с пенальти на 55-й минуте.

В матче 13-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде переиграла «Алавес» со счетом 1:0.

2.00

