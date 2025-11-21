Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил текущее положение дел в мерсисайдском клубе.

Арне Слот globallookpress.com

«Я знаю, что в последнее время мы чаще уступаем 0:1, чем ведем 1:0. Сейчас я не могу объяснить, почему это так, возможно, мне нужно немного больше времени, чтобы обдумать это, но это действительно влияет на игру.

Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" полностью заслужил преимущество в первом тайме, но это имеет большое значение, если вы уходите на перерыв при счете 1:1. А когда гол отменяется без уважительной причины, а через две секунды вы проигрываете 0:2... Голы, безусловно, сильно влияют на игру. Но я не могу объяснить, почему так происходит именно сейчас», — цитирует Слота клубная пресс-служба.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ.