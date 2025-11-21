Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем московском дерби в рамках 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Кого вижу фаворитом? ЦСКА. Возвращаются Обляков, Мойзес, Алвес. То пространство, которое "Спартак" обычно предоставляет соперникам, для ЦСКА стилистически очень сильно подходит.

Подарок? Думаю, что да. А сильно состав (исполняющий обязанности главного тренера "Спартака") Вадим Романов менять не будет, потому что не в силах сейчас это сделать», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 22-го ноября в 16:45 по мск.