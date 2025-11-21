Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Какой‑то эмоциональный всплеск у "Спартака" будет. Но то, что команда на данный момент будет воспринимать Романова как постоянную величину, — это точно исключено. Все будет зависеть от того, как он сыграет первый и второй матчи. В матче с ЦСКА Романову нужно сложить такой пазл, чтобы добиться результата и при этом показать качественную игру», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября. Перед этой игрой у «Спартака» сменился тренер. На смену Деяну Станковичу пришел Вадим Романов.