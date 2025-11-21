«Ницца» и «Марсель» начнут 13-й тур чемпионата Франции. Игра пройдет на «Альянц Ривьера» 21 ноября. Начало в 22:45 мск.
«Ницца» проиграла в двух последних турах. «Жеребята» проиграли «Мецу» (1:2) и ПСЖ (0:1). После этих неудач команда опустилась на 9-е место в турнирной таблице и сейчас она имеет в своем активе 17 набранных пунктов.
«Марсель» намного выше по списку. «Олимпийцы» сейчас вторые с 25 очками на счету. Они ведут борьбу с ПСЖ за первое место, отставая всего на 2 пункта. Перед этим выездом гости всухую обыграли «Брест» и «Осер», поэтому если сегодня они снова выиграют, то продлят серию до трех поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры считают «Марсель» фаворитом за 1.93, на победу «Ниццы» они предложили 4.00, на ничью можно поставить за 3.80.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ниццы» с результатом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
