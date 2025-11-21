«Ницца» и «Марсель» начнут 13-й тур чемпионата Франции. Игра пройдет на «Альянц Ривьера» 21 ноября. Начало в 22:45 мск.

«Ницца» проиграла в двух последних турах. «Жеребята» проиграли «Мецу» (1:2) и ПСЖ (0:1). После этих неудач команда опустилась на 9-е место в турнирной таблице и сейчас она имеет в своем активе 17 набранных пунктов.

«Марсель» намного выше по списку. «Олимпийцы» сейчас вторые с 25 очками на счету. Они ведут борьбу с ПСЖ за первое место, отставая всего на 2 пункта. Перед этим выездом гости всухую обыграли «Брест» и «Осер», поэтому если сегодня они снова выиграют, то продлят серию до трех поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом за 1.93, на победу «Ниццы» они предложили 4.00, на ничью можно поставить за 3.80.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ниццы» с результатом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.