Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что настоящая чемпионская гонка в английской Премьер-лиге начинается только сейчас.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Сезон состоит из двух частей: когда заканчивается летнее трансферное окно и когда заканчивается ноябрьский международный перерыв.

Перерыв завершился, и до марта мы будем играть каждые три-четыре дня. Сейчас начинается настоящий сезон. Главное — быть на верхней части таблицы, а ближе к концу сезона бороться за чемпионство.

Такая команда, как "Арсенал", выступает безупречно, причем не только в этом сезоне, но и в прошлом.

Такое же ощущение у меня было в прошлом сезоне, когда мы боролись против "Ливерпуля". У меня было чувство, что они не потеряют много очков. Если они смогут оторваться, догнать их будет сложно.

Отстающим командам приходится оказывать невероятное давление. Но сейчас только ноябрь. В ноябре еще ничего не решено. Быть осторожными нужно в феврале или марте. Сейчас начинается сезон», — сказал наставник «горожан» Sky Sports.

После 11 туров впереди «Арсенал» с 26 очками, позади него «Ман Сити» (22), «Челси» (20), «Сандерленд» (19) и пять команд с 18 очками.