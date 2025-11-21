Бывший футболист Александр Бубнов отреагировал на дисквалификацию хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на матч 16-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве. Начало игры — в 19:45 мск.

Александр Бубнов globallookpress.com

Напомним, Баринов пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

«Баринова можно заменить, но его нельзя полноценно заменить с точки зрения лидерских качеств. Он может напихать любому. Он может напихать и Батракову», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».