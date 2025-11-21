Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Небольшой фаворит в дерби — это "Спартак". Несмотря на то что ЦСКА идёт выше в турнирной таблице РПЛ и является более стабильной командой. Мы же видим, как ЦСКА тяжело даются победы. У "Спартака" сейчас что-то поменялось. Единственное — не знаем, будет лучше или хуже.

Станкович ушёл, а я вижу, многие ребята говорят, что ничего не изменилось. На данный момент назначен временный тренер. Никто его не знает. "Спартак" будет играть на домашнем поле, будет полный стадион. Принципиально, думаю, 55% на 45% будет преимущество в пользу Спартака», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября. Начало игры — в 16:45 мск.