Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов отметил важность преемственности поколений в клубах и указал на отсутствие такой связи в «Спартаке» с начала 2000-х годов.

Егор Титов globallookpress.com

«Должна быть преемственность поколений, это да. Спартак ее потерял в начале 2000-х, и сейчас сложно о чем-то говорить. У меня есть чем заняться»﻿, — приводит слова Титова «Российская газета».

В ноябре с поста главного тренера «Спартака» ушел Деян Станкович. На данный момент клуб занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первого круга, набрав 25 очков.