Легендарный защитник «Челси» Джон Терри поделился своими впечатлениями от игры молодого бразильца «аристократов» Эстевао Виллиана.

«Он настоящая суперзвезда, то, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Мне нравится, что тренер заботится о нём. Думаю, болельщики и некоторые из нас хотели бы видеть его на поле чаще. Будучи молодым, постепенно вливаешься в команду.

В выходные нас ждёт ранний выездной матч с "Бёрнли", для него это будет в новинку, ведь он раньше не играл в таких ранних встречах, так что будет интересно посмотреть, что сделает тренер. В важных играх Эстевао показал, что в таком юном возрасте более чем способен справиться с этим», — пцитирует Терри издание Metro.

18-летний Эстевао стал футболистом «Челси» в июле 2025 года, перебравшись из «Палмейраса». Всего сыграл за лондонцев во всех турнирах 16 матчей, забил 4 гола и сделал один ассист.

Сейчас вингер оценивается на портале Transfermarkt в 60 млн евро. За сборную Бразилии на его счету 11 матчей и 5 забитых мячей.