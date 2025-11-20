Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть команду предстоящим летом. Об этом в соцсети X сообщил журналист Николо Скира.

Бернарду Силва globallookpress.com

По его информации, Силва близок к уходу из клуба в статусе свободного агента — стороны пока не договорились о продлении контракта. При этом несколько европейских команд уже сделали игроку предложения на следующий сезон.

В нынешнем розыгрыше АПЛ 31-летний хавбек принял участие в 11 матчах и отметился двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов он сыграл четыре встречи и забил один мяч.