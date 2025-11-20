Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал, произошли ли его жизни какие-то изменения после повышения в должности.

«Моя жизнь пока никак не изменилась. Будет от результатов зависеть. Приезжаем на работу к семи, уезжаем в шесть. Первая неделя объемная, нужно многое сделать. Было много индивидуальных бесед с футболистами. Пока сплю нормально.

Многие вещи происходят спонтанно, на интуиции. Надо чувствовать футболистов. Это дерби, все понимают важность. Игроков не надо настраивать, их надо успокоить, чтобы не поддаваться лишним эмоциям. Но мы знаем, что делать», — сказал Романов «Матч ТВ».

47-летний специалист временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября. Сейчас красно-белые идут с 25 очками на шестой строчке.