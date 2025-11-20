Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о выступлении за «Барселону».

Лионель Месси globallookpress.com

«Правда в том, что мы вместе через многое прошли, и хорошее, и не очень, что нормально для многолетней карьеры; не всё так радужно, бывают и трудные времена. Но это мой дом, моё место, мои люди. Я бы с удовольствием провёл там всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. И… играл бы только там в Европе.

К сожалению, всё сложилось иначе, но я навсегда сохраню воспоминания обо всех моментах, которые мы провели вместе. И я благодарен за это. Прошло много времени с тех пор, как я был в Барселоне, с тех пор, как я был на стадионе. Мне пришлось покинуть клуб без болельщиков из-за пандемии, так что это был необычный год. И, что ж, много прекрасных воспоминаний, так что большое спасибо всем причастным. И, конечно же, я испытываю особую привязанность ко всем.

Конечно, я вернусь. Я буду на стадионе, как любой другой болельщик, болеть за команду, за клуб, просто ещё одним болельщиком. Сейчас я, вероятно, пробуду здесь (в США) ещё несколько лет, но мы вернёмся в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это моё место, мой дом. Мы очень по нему скучаем, поэтому мы обязательно туда вернёмся», — приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, что аргентинец покинул «Барселону» в 2021-м году.

Сейчас Месси выступает за «Интер Майами». Действующий контракт форварда с американским клубом рассчитан до конца 2028-го года.