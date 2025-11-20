27-летний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес поделился своим мнением о лучших бразильских футболистах в Российской Премьер-Лиги.

«У нас есть Бителло. Великолепный игрок. Мойзес из ЦСКА — очень сильный игрок. В России силовой футбол — он выделяется. Есть еще Маркиньос. Много хороших бразильцев. Я выберу Бителло. Он помогает клубу», — передает слова Гомеса «Чемпионат».

Гомес связан с «Динамо» контрактом до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет около 3,5 миллиона евро.