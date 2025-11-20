Форвард «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о текущем положении дел команды и предстоящем матче против «Ноттингем Форест».

Уго Экитике globallookpress.com

«Нам нужно будет по-настоящему поддерживать друг друга, потому что нас ждёт напряжённый период с множеством матчей. Но уверен в себе. В футболе главное — это динамика. Мы начали этот сезон, выигрывая все матчи в концовке, забивая голы на последних минутах. Потом мы начали проигрывать, но думаю, что сможем это изменить, снова перейти к победам. Речь идёт лишь о набранном импульсе. Верю, мы будем прогрессировать и становиться лучше.

"Ноттингем"? Они сменили тренера. У них особенно хорошая линия защиты, поэтому я чувствую, что все матчи в Премьер-лиге будут тяжёлыми. Нам нужно будет поработать и подготовиться к этим выходным», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ.