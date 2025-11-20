Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о поведении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля перед «эль-класико».

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

Ямаль заявил о том, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает. По итогам «эль-класико» мадридская команда победила со счетом 2:1.

«Я считаю, что Ламин — отличный игрок. Думаю, он будет игроком, обозначившим эпоху в "Барсе", но он высказался определённым образом и немного разогрел "эль-класико", очевидно.

Когда пульс и адреналин зашкаливают, вы иногда говорите вещи, о которых впоследствии думаете: "Ну, это было не обязательно". Но я думаю, что "эль-класико" именно такие. Иногда нам нужна такая среда, и я думаю, что после прошлого года, когда мы им проиграли четыре раза, нам нужен был этот огонь от соперника. Когда они нас побеждали, они тоже не проявляли к нам уважение», — приводит слова Куртуа COPE.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 8 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал голевую передачу.