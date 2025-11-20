«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Карим Адейеми globallookpress.com

По информации TEAMtalk, представители клуба уже провели переговоры с агентом 23-летнего игрока. В то же время сам футболист предпочел бы перейти в лондонский «Арсенал», как отметил источник.

Контракт Адейеми с немецким клубом действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 2025/26 в 10 играх он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет около 60 миллионов евро.